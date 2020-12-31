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31.12.2020 - 18:45 | | AA

Emine Erdoğan'dan yeni yılda 'Diyarbakır Anneleri' mesajı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır anneleri ile ilgili paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'dan yeni yılda 'Diyarbakır Anneleri' mesajı

Emine Erdoğan, twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Bundan tam bir yıl önce Diyarbakır annelerini ziyaret etmiştim. Bugüne kadar 22 anne evladına kavuştu, ancak 161 ailenin nöbeti 486 gündür devam ediyor. Yeni yılda sabırla bekleyen tüm annelerin evladına kavuşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın geçen yılki paylaşımı olan, "Terör örgütünün tehdidi ne kadar büyük olursa olsun, annelerin sıcak yüreği karşısında etkisiz kalmaya mahkumdur. Diyarbakır annelerinin yaktığı meşale, hepimize ışık oldu." ifadeleri ile bir anneye sarıldığı fotoğraf da twitte yer aldı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 31 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 918 oldu, 22 bin 21 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi.
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