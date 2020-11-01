01.11.2020 - 03:40 | | DHA
Emine Eren'in torunundan acı haber
İzmir'de deprem faciasında sağ olarak kurtarılan Emine Eren'in torunundan acı haber geldi.
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Emine Eren (62) sağ olarak kurtarılırken, gece saatlerinde torunu Çınar Eren'in cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, Emine Erenin kocasının da enkaz altında olduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.