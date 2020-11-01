Emine Eren'in torunundan acı haber

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Emine Eren (62) sağ olarak kurtarılırken, gece saatlerinde torunu Çınar Eren'in cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, Emine Erenin kocasının da enkaz altında olduğu öğrenildi.