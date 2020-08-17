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17.08.2020 - 21:18 | | Ferit Zengin - İstanbul

Emirgan Korusu'ndaki yangının nedeni belli oldu! 1 kişi gözaltında

İstanbul Emirgan korusunda dün çıkan ve kısa sürede büyümeden önlenen yangının işaret fişeğinden kaynaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili, işaret fişeğini kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahsın ise fişeği eğlence amacıyla attığını ifade ettiği öğrenildi.

Ferit Zengin - İstanbul

İstanbul'un gözde yerlerinden Sarıyer’de bulunan Emirgan Korusu’nda dün gece 21.30 sıralarında yangın meydana gelmiş, İspark Yat Limanı’na 100 metre mesafede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürülmüştü.

Yangın sonrası yangının sebebinin belirlenmesi için polis tarafından yapılan çalışmalarda liman ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yangının yakın bir bölgeden atılan işaret fişeği sebebiyle başladığını belirledi.

Çalışmalarda işaret fişeğini atan kişinin Vahap Ç. isimli şahıs olduğunu da tespit eden ekipler, adresini belirlediği şüpheliyi yaptığı baskınla yakalayıp gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan Vahap Ç.nin işaret fişeğini eğlence amacıyla attığını ifade ettiği öğrenilirken polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Yangına neden olan işaret fişeğinin görüntüsü ortaya çıktıEmirgan Korusu’ndaki ağaçlık alanda çıkan yangının çevreden atılan işaret fişeği neticesi meydana geldiği tespit edildi. İşaret fişeğini ateşleyen şüpheli gözaltına alındı.
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