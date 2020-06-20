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20.06.2020 - 15:39 | | DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü'ndan 'bekçi' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, yapılan son yasal düzenleme ile, bekçilerin bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip olduğu yönündeki iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ndan 'bekçi' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'den yapılan yazılı açıklamada, "Dün bir haber sitesinde 'bekçiler bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisini sahip oldu' başlığıyla İstanbul Barosu'na üye avukat Cesim Parlak’ın son yasal düzenleme ile bekçilere, bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisinin verildiği şeklinde çarşı ve mahalle bekçilerimizin çalışma usul ve esaslarıyla bağdaşmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialarına yer verilmiştir. Teşkilatımızı karalamaya yönelik gerçek dışı iddiaların yer aldığı haber sitesi yetkilileri ve bu iddiaları dile getiren avukat hakkında, teşkilatımız ve görevlilerimiz aleyhine ağır, rencide edici ve halkımızın güvenlik kuvvetlerine duyduğu güveni sarsmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, yalan ve iftiralar içeren ithamlarda bulunmalarından dolayı adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Polis teşkilatımıza yardımcı kuvvet olan bekçilerimize yönelik yürütülen sistematik karalama kampanyasına rağmen bekçilerimiz vatandaşlarımızın huzur ve güveninin temini için kesintisiz görev yapmaya devam edecektir" denildi.

 

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