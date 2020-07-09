MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atama ve yer değiştirme! 627 kişi için gerçekleştirildi
ABONE OL
09.07.2020 - 03:25 | | AA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atama ve yer değiştirme! 627 kişi için gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli 627 emniyet müdürü ve amirini kapsayan atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atama ve yer değiştirme! 627 kişi için gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020 yılı genel atamaları çerçevesinde 2, 3 ve 4'üncü sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandı.

Bu doğrultuda, 1'inci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine 204 personelin, 2'nci hizmet bölgesinden 1'inci hizmet bölgesine 112 personelin, 2'nci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine 13 personelin, 1'inci hizmet bölgesinden 1'inci hizmet bölgesine ise 298 personel olmak üzere belirtilen rütbelerde toplam 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı.

Kırşehir'de sağanak yağış sele neden olduGece saatlerinde etkili olan sağanak yağış Kırşehir'de sele neden oldu. Sel sularının getirdiği çamura saplanan araçların içi de çamurla doldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atama ve yer değiştirme! 627 kişi için gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atama ve yer değiştirme! 627 kişi için gerçekleştirildi

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Ankara'da 58 metruk bina için yıkım kararı

Ankara'da 58 metruk bina için yıkım kararı

Sıradaki Haber