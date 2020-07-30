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30.07.2020 - 15:16 | | DHA

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Bayramda 163 bin personelle sahada olacağız

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "7 gün boyunca Türkiye genelinde yaklaşık 77 bin 500 ekibimiz ve 163 bin civarında personelle sahada olacağız" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Bayramda 163 bin personelle sahada olacağız

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırşehir-Kırıkkale karayolu üzerindeki trafik kontrol noktasını ziyaret etti. Aktaş'a Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran da eşlik etti.

Uygulama noktasında denetlenen araç sürücülerinin bayramını kutlayan Aktaş, çocuklara çeşitli hediyeler, kırmızı düdük ve çikolata verdi. Daha sonra Karahıdır köyü kavşağındaKİ uygulama noktasını ziyaret eden Aktaş, sürücüleri, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Kurban Bayramı'nda herhangi bir sorun yaşanmaması için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün gerekli tedbirleri aldığını belirten Aktaş, "5 günlük bayram tatiline ilaveten, bir gün öncesi ve bir gün sonrası olmak üzere toplam 7 gün boyunca Türkiye genelinde yaklaşık 77 bin 500 ekibimiz ve 163 bin civarında personelle sahada olacağız. Dün akşamdan itibaren bütün ana güzergahlarda sahada görev yapan arkadaşlarımızla olmaya, alınan tedbirleri yerinde görmeye gayret ediyoruz. Tabii bu vesileyle vatandaşlarımızdan her şeyden önce yasal hız limitlerine uymalarını, emniyet kemerine büyük hassasiyet göstermelerini bekliyoruz" dedi.

Diyarbakır'da eylem hazırlığında olan 9 DEAŞ'li terörist yakalandıDiyarbakır'da, Kurban Bayramı sırasında eylem hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ'lı 9 terörist yakalandı.
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