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14.03.2020 - 14:22 | | AA

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, sığınmacıların beklediği Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu

Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, buradaki hudut karakolunu ziyaret etti.

 Aktaş, sığınmacıların beklediği tampon bölge hakkında bilgi aldıktan sonra, karakolun kulesine çıkarak sınır hattını dürbünle inceledi.

 Sınır kapısında görevli çevik kuvvet polisiyle bir süre sohbet eden Aktaş, Yunanistan sınır polisinin attığı gaz fişeklerinden etkilenen sağlık çadırını da ziyaret ederek sağlık çalışanlarının "14 Mart Tıp Bayramı"nı kutladı.

 İncelemelerini tamamlayan Aktaş, sınırdan ayrıldı.

 

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