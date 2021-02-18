Emniyet Kemeri Cezası Ne Kadar Oldu? 2021 Arabada Emniyet Kemeri Takmamanın Cezası

Emniyet kemerinin yaşam kurtarıcı olduğu sürekli belirtildiği halde, emniyet kemerini takmamak için ısrarlı olan araç sürücüleri mevcuttur. Bu durumun maddi kısmı bir yana, bu konuda yaşamını önemsemeyen birçok kişi vardır. İşte bu içerikte de, emniyet kemeri takmama cezasının 2020 yılında ne kadar olduğu, kişilere ceza yazılıp yazılmaması, ceza ve ödeme sorgulama gibi konulara değineceğiz.

Emniyet Kemeri Takmama Cezası Ne Kadar?

Bütün vatandaşlar için, güvenlik bakımından emniyet kemerinin takılması zorunluluğunu, Trafik Kanunu yasası gerektirmektedir. Bu yasaya göre, otomobiller, kamyonetler, arazi araçları, kamyonlar, otobüs ve minibüslerin tüm koltuklarında emniyet kemeri takmak zorunludur.

Araçlarda şoför ile beraber, ön koltukta oturan yolcunun da emniyeti için, emniyet kemeri takması istenmektedir. Ayrıca arka koltuklarda oturan kişiler için de emniyet kemeri takılması, güvenlik bakımından gereklidir.

Bununla beraber, trafik polislerinin yaptıkları kontrollerde, verilen emniyet kemeri takmama cezası tutarı, bu sene (2021 yılında) 144 TL’dir. Ceza tutarının ödeme süresi, 15 günü aşmadığı takdirde, emniyet kemeri takmama cezası tutarında %25’lik bir indirim uygulanmaktadır.

Kişinin emniyet kemeri takmama cezasını sorgulamak için, E-Devlet hesabından sahip olduğu aracına yönelik, trafik ceza sorgulaması yapması yeterlidir. E-Devlet, emniyet kemeri takmama ceza sorgulaması için, oldukça iyi bir bölümdür.

Öncelikle TC kimlik numarası ve E-Devlet şifresi ile giriş yapılıp, daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü kısmından kontrol yapılmaktadır. Ayrıca, ‘ Araç Plakasına Göre Ceza Sorgulama’’ kısmından da anında görüntüleme yapılabilmektedir.

Emniyet Kemeri Takmama Cezası Ödeme

Emniyet kemeri takmama ceza sorgulaması sonrasında, resmi kurumlar internet sitesinde, online işlemler bölümünde, ödeme gerçekleştirilebilmektedir. Ödeme, kişinin sahip olduğu kredi kartı ile anında yapılabilmektedir. Bununla beraber, internet bankacılığı veya mobil bankacılık ile de ödemeler kısmından, trafik ile ilgili borçlar ödenebilmektedir. Ayrıca, bütün bu online işlemler haricinde, banka şubeleri ve PTT’lerden de ödeme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.