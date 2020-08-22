22.08.2020 - 04:17 | | İHA
Emniyet kemeri kurtardı! Takla atarak karşı şeride geçtiler
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde virajı geçince takla atarak, karşı şeride geçen otomobilde baba ve oğlu yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Malkara - Şarköy yolu üzeri Ballı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy istikametine seyreden Onur Agıç (44) yönetimindeki 34 GT 1263 plakalı otomobil, virajı geçtiği sırada kontrolden çıktı. Takla atan araç karşı şeride geçerek şarampole savruldu.
Emniyet kemeri kurtardı
Kaza sonrası sürücü ve yanında bulunan oğlu Emir Agıç (12), emniyet kemeri takması sayesinde kazadan yaralı kurtuldu.
Olay yerinde konuşan Mert Çolak, “Şarköy’den Malkara’ya dönüyorduk. Yolda kaza yapmış bir aracı görünce şoke olduk. Araç takla atmış. Hemen yardıma koştuk. Neyse ki kazayı yaralı olarak sağ atlatmışlar” diye konuştu.
Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.