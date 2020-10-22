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22.10.2020 - 17:27 | | DHA

Emniyet müdürü talimat verdi, kapkaççı yarım saatte yakalandı

Kahramanmaraş'ta Salih G., bankta oturan D.K.'nin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalıp, kaçtı. Kadının peşinden koştuğu ama ulaşamadığı Salih G., İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun "Bu şahıs mutlaka yakalanacak. O bölgeden çıkamayacak" talimatıyla yaklaşık yarım saatte polisler ekiplerince yakalandı.

Emniyet müdürü talimat verdi, kapkaççı yarım saatte yakalandı

Olay, öğleden sonra Kahramanmaraş Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Bankta oturan D.K.'nin (35) yanına yaklaşan Salih G. (35), kadının elindeki cep telefonunu çalıp, kaçtı. D.K., kapkaççının peşine düşerken, ihbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Bu sırada telsiz anonslarını duyan İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da, "Bu şahıs mutlaka yakalanacak. O bölgeden çıkamayacak" talimatı verdi.

Cebeloğlu'nun anonsu üzerine olayın meydana geldiği bölge polis ekiplerince çembere alındı. Salih G., olaydan yaklaşık yarım saat sona polisle ekiplerince apartmanın bahçesinde yakalandı. Üst aramasında D.K.'dan çaldığı cep telefonu da ele geçirilen Salih G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyet müdürü talimat verdi, kapkaççı yarım saatte yakalandı

Emniyet müdürü talimat verdi, kapkaççı yarım saatte yakalandıKahramanmaraş'ta Salih G. (35), bankta oturan D.K.'nin (35) cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalıp, kaçtı. Kadının peşinden koştuğu ama ulaşamadığı Salih G., İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun "Bu şahıs mutlaka yakalanacak. O bölgeden çıkamayacak" talimatıyla yaklaşık yarım saatte polisler ekiplerince yakalandı.
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