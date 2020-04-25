Emniyet Şeridi Kullanmanın Cezası Ne Kadar Oldu? 2020 Emniyet Şeridi İhlali Cezası

Trafik denetimleri sonucunda emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Bunun yanında elektronik denetleme sistemleri de aynı şekilde şerit ihlallerini plaka üzerinden takip ederek trafik cezasına dönüştürülüyor.



EMNİYET ŞERİDİ İHLAL CEZASI 2020



Ceza Kodu 46/2-f



Trafik kazası, arıza hâlleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmamak:



Ceza Miktarı: 1228 TL



%25 indirimli hali: 921 TL (Ceza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenirse.)



Şerit İhlali Yapmayı Alışkanlık Haline Getirdiler



Bugün birçok araç sürücüsü emniyet şeridini kullanmaktadır. Güvenlik şeridinin sadece acil durumlar için kullanıldığı algısı var. Oysaki durum bundan ibaret değil. Trafikteki düzene uyan milyonlara nazaran güvenlik şeridini kullanan sürücüler diğer sürücülerin hakkını gasp etmektedir. Bu açıdan bakıldığında bu ihlali iki yönlü olarak düşünürsek kişinin hem devlete hem de diğer bireylere karşı suç işlediğini söylemek doğru olacaktır. Bu durumda trafikte adalet duygusu sarsılmakta ve birçok sürücü trafikte saatlerce beklemesine rağmen bazı araç sürücülerinin güvenlik şeridini kullanarak avantaj sağlaması trafikte tahammülsüzlüğe neden olmaktadır.

Trafik Cezalarında İndirim İmkânı



Trafik cezalarını 15 gün içerisinde öderseniz %25 indirimli olarak ödeyebilirsiniz.