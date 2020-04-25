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25.04.2020 - 04:27 |

Emniyet Şeridi Kullanmanın Cezası Ne Kadar Oldu? 2020 Emniyet Şeridi İhlali Cezası

Son yıllarda hakkında en çok arama yapılan konulardan biri olan emniyet şeridi kullanmamanın cezası ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki yurt genelindeki binlerce vatandaşımızın oldukça merak ettiği emniyet şeridi kullanmamanın cezası ne kadar oldu? İşte 2020 emniyet şeridi kullanmamanın cezası...

Emniyet Şeridi Kullanmanın Cezası Ne Kadar Oldu? 2020 Emniyet Şeridi İhlali Cezası

Trafik denetimleri sonucunda emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Bunun yanında elektronik denetleme sistemleri de aynı şekilde şerit ihlallerini plaka üzerinden takip ederek trafik cezasına dönüştürülüyor.

EMNİYET ŞERİDİ İHLAL CEZASI 2020

Ceza Kodu 46/2-f

Trafik kazası, arıza hâlleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmamak:

Ceza Miktarı: 1228 TL

%25 indirimli hali: 921 TL (Ceza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenirse.)

Şerit İhlali Yapmayı Alışkanlık Haline Getirdiler

Bugün birçok araç sürücüsü emniyet şeridini kullanmaktadır. Güvenlik şeridinin sadece acil durumlar için kullanıldığı algısı var. Oysaki durum bundan ibaret değil. Trafikteki düzene uyan milyonlara nazaran güvenlik şeridini kullanan sürücüler diğer sürücülerin hakkını gasp etmektedir. Bu açıdan bakıldığında bu ihlali iki yönlü olarak düşünürsek kişinin hem devlete hem de diğer bireylere karşı suç işlediğini söylemek doğru olacaktır. Bu durumda trafikte adalet duygusu sarsılmakta ve birçok sürücü trafikte saatlerce beklemesine rağmen bazı araç sürücülerinin güvenlik şeridini kullanarak avantaj sağlaması trafikte tahammülsüzlüğe neden olmaktadır.

Trafik Cezalarında İndirim İmkânı

Trafik cezalarını 15 gün içerisinde öderseniz %25 indirimli olarak ödeyebilirsiniz.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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