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19.06.2020 - 00:36 | | AA

Emniyet Teşkilatı'nda amir sınıfı terfileri belli oldu

Türk Polis Teşkilatı'nda 4 bin 29 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Emniyet Teşkilatı'nda amir sınıfı terfileri belli oldu

 

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yüksek ve Merkez Değerlendirme kurullarının, Emniyet Tesşkilatı amir sınıfı personelinin 2020 yılına ilişkin terfi değerlendirmeleri sonuçlandı.

Değerlendirme sonucu, 230 personel 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, 268 personel 3. sınıf emniyet müdürlüğüne, 115 personel 4. sınıf emniyet müdürlüğüne, 113 personel emniyet amirliğine, 276 personel bas?komiserliğe ve 3 bin 27 personel komiserliğe terfi ettirildi.

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