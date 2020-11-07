Konya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â BombaÂ Ä°mha ve Ä°nceleme BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri deÂ kendi kilolarÄ±nÄ±nÂ Ã¼stÃ¼ndeki gÃ¶rev Ã¼niformalarÄ±yla birbirinden tehlikeli gÃ¶revlere gidiyor.

"Her ÅŸÃ¼pheli paketÂ bombadÄ±r" ilkesiyle hareket eden ekipler, en kÃ¼Ã§Ã¼k pakete yaklaÅŸÄ±rken bile titizlikle hareket ediyor.

Emniyet teÅŸkilatÄ±na 12 yÄ±ldÄ±r hizmet veren polis memuru Ahmet Safa AdanalÄ±, baÅŸlÄ±ca gÃ¶revlerinin ÅŸÃ¼pheli paketlere veyaÂ bombalara mÃ¼dahale etmek olduÄŸunu sÃ¶yledi.

TerÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yurt iÃ§i veÂ dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§eÅŸitli gÃ¶revler yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini belirten AdanalÄ±, "Zeytin DalÄ±,Â Azez ve Afrin ile Ã§ukur operasyonlarÄ±nda gÃ¶rev aldÄ±k. Åžu anda Tel Abyad'da aktif olarak gÃ¶rev yapmaktayÄ±z.Â Bizim iÃ§in her ÅŸÃ¼pheli paketÂ bombadÄ±r. Hepsine aynÄ± titizlik ve emniyetle yaklaÅŸÄ±yoruz. VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tÄ±rnaÄŸÄ±na dahi zarar gelmeden bu gÃ¶revleri tamamlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.Â " diye konuÅŸtu.

AdanalÄ±, diÄŸer bir gÃ¶revlerinin deÂ bombaÂ veya ÅŸÃ¼pheli paketi bÄ±rakan zanlÄ±larÄ±n yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã§alÄ±ÅŸma olduÄŸunu anlattÄ±.

Devlet bÃ¼yÃ¼klerinin korunmasÄ±nda ise Ã§ok titiz Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren AdanalÄ±, "Devlet bÃ¼yÃ¼klerinin etkinlik ya da faaliyet yapacaÄŸÄ± alan ve mekanlarda Ã¶nleyici aramalar yapÄ±yoruz. Bu iÅŸlemlerdeÂ bombaÂ aramada Ã¶zel olarak yetiÅŸtirilen K9 kÃ¶peklerinden faydalanÄ±yoruz." dedi.

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BOMBAÂ UZMANLARININ YARDIMCISI MÄ°LLÄ° ROBOT "ERTUÄžRUL"

AdanalÄ±, herhangi bir ÅŸÃ¼pheli paket veyaÂ bombayÄ± incelemede milli teknolojiden de faydalandÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

ÅžÃ¼pheli gÃ¶rÃ¼len her tÃ¼rlÃ¼ paketi uzaktan incelemede kendilerine bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de kolaylÄ±k saÄŸlayan, paletli ve kameralÄ± sistemiyle zor arazi koÅŸullarÄ±nda bile kolayca hedefe ulaÅŸan ErtuÄŸrul'dan faydalandÄ±klarÄ±nÄ± belirten AdanalÄ±, "BombaÂ imhaÂ gÃ¶revinde kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, devletimizin bize saÄŸlamÄ±ÅŸ olduÄŸu uluslararasÄ± standartlarda, kendi bÃ¼nyemizde ASELSAN tarafÄ±ndan Ã¼retilmiÅŸ ErtuÄŸrul'dan da destek alÄ±yoruz. GÃ¶revlerimizi yerine getirirken bize bÃ¼yÃ¼k katkÄ± sunuyor." ifadelerini kullandÄ±.