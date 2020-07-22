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22.07.2020 - 14:09 | | İHA

En acı kare! Pınar Gültekin’in mezarı hazırlandı

Son dakika haberi... Muğla'da kaybolduktan sonra cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilecek.

En acı kare! Pınar Gültekin’in mezarı hazırlandı
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Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyündeki mezarlıkta defnedilecek olan Pınar Gültekin’in mezarı da hazırlandı. Pınar’ın hemşehrileri ve köylüleri de mezarlıkta cenazenin gelmesini bekliyorlar.

Pınar’ın hemşehrileri, Türkiye’de artık bu tür olayların olmaması temennisinde bulundular.

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