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18.08.2020 - 07:00 | | ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

En anlamlı yürüyüş! 3 bin metre yükseklikte kadınlar için buluştular

İstanbul Maltepe Belediyesi, Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve kadın-erkek eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla adını bir kadından alan Tunceli’deki Buyer Ana Gölü’ne iki günlük bir ziyaret düzenledi.

En anlamlı yürüyüş! 3 bin metre yükseklikte kadınlar için buluştular
ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Tunceli ilçe belediye başkanları, sanatçılar ve çok sayıda aktivistin de katıldığı etkinlikte 3 bin 200 metre yükseklikteki Buyer Ana Gölü’ne yaklaşık 3.5 saatlik bir yürüyüşün sonunda ulaşıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın cinayetlerinin durması için deyişler söylendi, semah dönüldü, cem töreni düzlendi ve lokma dağıtıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde de, kadına yönelik şiddetin son bulması için dilek feneri uçuruldu ve hayatını kaybeden kadınlar için mum yakıldı.

‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç şunları söyledi: “Anadolu’da asırlardan bu yana kadına hep saygı duyulmuştur. Amacımız farkındalık yaratarak, kadın sorununa, kadın cinayetlerine ve sosyal medya üzerinden kadınlara yönlik yapılan linç kampanyasına hep birlikte hayır demekti. Buyer Ana’nın huzurunda bir kez daha ifade etmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi kadınların yaşam hakkı için büyük önem taşımaktadır ve mutlaka uygulanmalıdır.”

En anlamlı yürüyüş 3 bin metre yükseklikte kadınlar için buluştular

Buyer Ana kimdir?

İnanışa göre; Tunceliler için kutsal sayılan Munzur Baba’nın Haskar, Karsniye, Zel ve Buyer adında dört kız kardeşi bulunmaktadır. Bu kardeşlerden her birinin ismi de bir yere verilmiştir. O yerlerden biri de 3 bin 200 metre yükselikteki göldür. Göl adını bu kız kardeşlerden Buyer’den alır. Tunceli halkı için kutsal kabul edilen bu gölü ziyarete gidenler, kurbanlar kesip, mum yakar ve dua ederler.

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