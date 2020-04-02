'En çok market gezmeyi özledik'

Koronavirüs günlerini evde geçirenlerden biri de Irmak Gezici ve oğlu Yiğit. 1.5 yaşında otizm teşhisi konulan ve şu anda bir ilkokulda kaynaştırma öğrencisi olarak eğitimini sürdüren 9 yaşındaki Yiğit’in hayatı da karantina günlerinde tümden değişti. Anne Irmak Gezici, okulunu, arkadaşlarını ve dışarıda geçirdiği zamanları özleyen Yiğit’le birlikte yaşadıklarını Milliyet’e anlattı. Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde anne oğul tüm Türkiye’ye “Evde kalın” mesajı iletti.

Otizmin doğasındaki asosyalliği reddederek aksine fazla sosyal bir anne-oğul olduklarını dile getiren anne Gezici, şunları anlattı:



“Koranavirüse kadar hep böyleydik. Günlük hayatı hayli yoğun ve gerçekten boş zamanı olamayan bir oğlum var. Yiğit ilkokul ikinci sınıf kaynaştırma öğrencisi. Aynı zamanda destek eğitimine devam ediyor. Destek eğitimi için hafta içi her gün toplu taşıma araçları ile Avrupa yakasına geçiyordu. Okul ve eğitimden kalan zamanlarda spor, yüzme ve davul eğitimleri ile hafta içi nefes alacak vakti kalmıyor. Hafta sonlarında ise evde temel ihtiyaç süresi kadar kalabiliyor, neredeyse tüm zamanımızı sahil, orman, maç, sinema, tiyatro parklarda geçiriyorduk. Ta ki 2 hafta öncesine kadar.”









“Bu kadar hareketliyken, hepimiz için hayat birden bire durdu ve hiç alışık olmadığımız halde dört duvar arasında dönmeye başladı. İlk günler daha zor olsa da bu zorluğa da alışmaya çalışmak kaçınılmazdı. Herkes kendisi ve sevdikleri için evde kalmalıydı. Çalıştığım şirket ilk evden çalışma modeline geçenlerden oldu ve birçok insan gibi benim için de işe gitmek oda değiştirmek haline geldi. Arada sırada video konferans ile katıldığım toplantılara konuk olabiliyor. Ben çalışırken Yiğit, gölge öğretmeni ile çalışmalarına devam ediyor. Gölge öğretmeninin toplu taşıma kullanımını keserek bir, iki gün konaklama çözümü ile araçla gidiş gelişini sağlıyoruz. Gün ortasında mola verdiğimde birlikte yemek yiyoruz ve benim mesaim bittiğinde ikinci mesaim başlıyor. Birlikte spor yapıyoruz, masa başı etkinlik takibi, taş boyama ve oyun hamuru etkinlikleri yaparak onu oyalamaya çalışıyoruz. “



Biraz daha anlayış



Yiğit’in otizmle beraber dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi nedeniyle odaklanma sorunu da yaşadığını, hareket kısıtlaması yaşamanın onun için ekstra bir zorluk sebebi olduğunu anlatan anne Gezici, “Bu yüzden masa başı çalışmaları ve ekran uygulamaları kesintisiz devam edemiyor. Küçük bir trambolinimiz var. Onunla enerji atmaya çalışıyoruz. Bazen ip atlıyor, top oynuyoruz. Bu dönemde maalesef apartmanda yaşamanın zorluklarıyla karşılaşıyoruz. Özel birey olması göz önünde bulundurulmadan bile ufak tefek gürültülerine karşı anlayış beklentimiz baki” diye konuştu.



‘Yarın sosyal olabilmek için bugün evde kalın’



Yiğit için market gezmenin çok önemli olduğunu ve en çok onu özlediğini söyleyen anne Gezici, herkese şu çağrıda bulundu: “Biz aslında mevcut durumda asosyalliği reddeden bir kesimiz. Ama buna rağmen neredeyse üç haftadır biz evdeyiz. Yarın sosyal olabilmek için, yarın istediğimiz şeyleri eksiksiz yapabilmek için evdeyiz. Biraz sabırlı olalım ve evde kalalım.”