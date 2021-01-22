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22.01.2021 - 07:00 |

En fazla C ve D vitamini kullandık

Kovid-19 döneminde beslenme ve gıda takviyesi üzerine yapılan araştırmaya göre en çok D ve C vitamini kullanılırken, sosyal medyada diyetisyenler takip edilmeye başlandı. Spor aplikasyonları da hayatımızın bir parçası oldu.

En fazla C ve D vitamini kullandık
MELTEM GÜNAY / İSTANBUL

 

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği, Kovid-19 dönemi beslenme ve gıda takviyesi araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Bu dönemde en çok D ve C vitamini kullanılırken, sosyal medyada diyetisyenleri takip edenlerin sayısı arttı, spor aplikasyonları hayatımıza girdi.

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği’nin, Kovid-19 döneminde tüketicilerin gıda takviyesi kullanımı ve beslenme alışkanlıklarındaki değişimi tespit amacıyla yürüttüğü araştırmada sonuçları açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 12 ilde yapılan çalışmaya göre 2020 yılının son üç ayında gıda takviyesi kullananların oranı yüzde 60’a yükseldi, her 10 kişiden dördü Kovid-19 kaynaklı bağışıklığını artırmak için gıda takviyesi kullandığını belirtti. Katılımcıların yüzde 40’ı son üç ayda daha sık gıda takviyesi kullandığını söylerken; en çok ilgiyi D ve C vitaminleri gördü. En yüksek gıda takviyesi kullanım oranı da 25-34 yaş aralığında gerçekleşti. Araştırmanın sonuçları özetle şöyle:

Bağışıklık için

Online anket yöntemiyle 608 kişiyle yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 82’si gıda takviyesini bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanıyor. Her 10 kişiden dördü Kovid-19’dan korunmak için gıda takviyesi kullandığını belirtirken, sadece yüzde 14’ü yıllardır gıda takviyesi kullandığını söyledi. Gıda takviyesi kullanmaya yeni başlayan her 10 kişiden altısı, 2021 yılında da buna devam edeceğini belirtirken, her 10 kişiden dördü kullanım sıklığının arttığını kaydetti.

Vitamin ilk sırada

2020’nin son üç ayında gıda takviyesi kullanan her 10 kişiden dokuzu vitamin aldı. D, C ve multivitaminler, en fazla tüketilen gıda takviyeleri oldu. Vitaminleri, minarel ve fonksiyonel gıdalar takip etti. Sosyal medyada diyetisyen ya da beslenme uzmanı takip edenlerin sayısı da arttı. Nisan ve mayıs aylarında yapılan çalışmalarda yüzde 31 ve yüzde 29 seviyesindeki bu oranlar, yüzde 40’a çıktı. Aynı şekilde diyetisyene gittiğini söyleyenlerin oranı da yüzde 9’dan yüzde 11’e yükseldi. Aynı zamanda spor ve sağlıklı beslenme uygulamaları kullananların sayısı da arttı. Her 10 katılımcıdan beşi beslenme veya spor ile ilgili bir aplikasyon kullandığını belirtirken, her 10 katılımcıdan altısı genel olarak sağlıklı beslendiğini düşünüyor.

Gıda takviyelerinin ilaç olduğu sanılıyor

Araştırmaya göre, her 10 kişiden üçü gıda takviyelerinin ilaç olduğunu, üçü ise bir gıda olduğunu belirtti. Gıda takviyesi kullanımında yüzde 61 ile doktorlar en büyük referans kaynağı olmaya devam ederken, onu yüzde 45 ile eczacılar, yüzde 21 ile sosyal medya ve yüzde 16 ile reklamlar takip ediyor.

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