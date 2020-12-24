En fazla hasta ağustosta görüldü

Raporu basın toplantısıyla duyuran Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, ilk vakanın duyulduğu tarihten itibaren, Hacettepe Üniversitesi ve hastaneleri tarafından Kovid-19’la mücadeleye yönelik birçok faaliyette bulunulduğunu söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs Hastalıkları ile Kardiyoloji ana bilim dalları tarafından hazırlanan rapora göre, 20 Mart-20 Kasım’da Hacettepe Üniversitesi hastanelerinin Kovid-19 polikliniklerine 30 bin 406 başvuru yapıldı. En az başvurunun olduğu ay, 396 kişiyle Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü mart olurken en fazla başvuru 7984 kişiyle ağustosta gerçekleşti. Kovid-19 polikliniklerine başvuranlardan 5291’inin PCR testi pozitif çıktı. Hastaların 2655’ini (yüzde 50.2) kadınlar, 2636’sını (yüzde 49.8) erkekler oluşturdu. Kovid-19 yataklı servislerinde toplam 1365 hasta takip edilirken, en fazla hastanın izlendiği ay 265 kişi ile ağustos oldu. Kovid-19 yataklı servislerinde takip edilen hastalardan 118’i (yüzde 8.6) yoğun bakım ünitesine transfer edildi. Ağustos ayından itibaren yoğun bakıma alınan hastaların sayısında artış gözlendi. Kovid-19 yataklı servislerinde izlenen hastaların yaş ortalamasının 52, ortalama yatış süresinin de 5 gün olduğu belirlendi. En uzun süre yatan hastanın 86 gün, en kısa süre yatanın da 1 gün yataklı servislerde kaldığı tespit edildi. Yataklı servislerdeki hastalardan 17’si (yüzde 1.2) hayatını kaybetti.