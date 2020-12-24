En fazla hasta ağustosta görüldü
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kovid-19 sürecinde üniversite hastanelerinde uygulanan tedavi yöntemleri ile hastalara ilişkin veriler ve eğitim-araştırma faaliyetlerinin yer aldığı, “Kovid-19 Pandemi Raporu” hazırladı. Rapora göre, en fazla hastanın izlendiği ay 265 kişi ile ağustos ayı oldu ve bu aydan itibaren yoğun bakıma alınan hasta sayısında artış gözlendi.
Raporu basın toplantısıyla duyuran Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, ilk vakanın duyulduğu tarihten itibaren, Hacettepe Üniversitesi ve hastaneleri tarafından Kovid-19’la mücadeleye yönelik birçok faaliyette bulunulduğunu söyledi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs Hastalıkları ile Kardiyoloji ana bilim dalları tarafından hazırlanan rapora göre, 20 Mart-20 Kasım’da Hacettepe Üniversitesi hastanelerinin Kovid-19 polikliniklerine 30 bin 406 başvuru yapıldı. En az başvurunun olduğu ay, 396 kişiyle Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü mart olurken en fazla başvuru 7984 kişiyle ağustosta gerçekleşti. Kovid-19 polikliniklerine başvuranlardan 5291’inin PCR testi pozitif çıktı. Hastaların 2655’ini (yüzde 50.2) kadınlar, 2636’sını (yüzde 49.8) erkekler oluşturdu. Kovid-19 yataklı servislerinde toplam 1365 hasta takip edilirken, en fazla hastanın izlendiği ay 265 kişi ile ağustos oldu. Kovid-19 yataklı servislerinde takip edilen hastalardan 118’i (yüzde 8.6) yoğun bakım ünitesine transfer edildi. Ağustos ayından itibaren yoğun bakıma alınan hastaların sayısında artış gözlendi. Kovid-19 yataklı servislerinde izlenen hastaların yaş ortalamasının 52, ortalama yatış süresinin de 5 gün olduğu belirlendi. En uzun süre yatan hastanın 86 gün, en kısa süre yatanın da 1 gün yataklı servislerde kaldığı tespit edildi. Yataklı servislerdeki hastalardan 17’si (yüzde 1.2) hayatını kaybetti.