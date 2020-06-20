En güzel Babalar Günü mesajları 2020! Resimli, anlamlı,uzun, kısa Babalar Günü mesajı ve sözleri...

Babalar Günü mesajları için araştırmalar başladı. Geçtiğimiz mayıs ayında Anneler Günü kutlanmıştı. Haziran ayının 3.haftasında yani yarın 21 Haziran 2020 tarihinde ise Babalar Günü kutlanacak. Özel güne sayılı saatler kala babalarını mutlu etmek isteyen evlatlar ise en güzel mesajlarla ilgili aramalar gerçekleştiriyorlar. İşte en güzel Babalar Günü mesajları 2020...

Babam hayatımda her daim olduğun için sana sonsuz kere teşekkür ederim. Babalar Günü'nün kutlu olsun...

Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın… Babalar Günün kutlu olsun.

Babacığım bu kutlu günde ellerinden doya doya öper babalar gününü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Evladın.

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Ben daha çocukken, sen de çocuk gibi davranıp benimle oyun oynadığın için, gençliğimde bir derdim olduğunda, beni dinleyip arkadaşım gibi davrandığın için ve ihtiyacım olduğunda ebeveyn gibi davranıp bana akıl verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Sen tanıdığım en iyi insansın. Babalar Günün kutlu olsun!

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Bir insan ebeveynlerinden yana ne kadar şanslı olabilirse o kadar şanslı olabilirim diye düşünüyorum. Doğuştan gelen şansım ve ömür boyu sürecek olan hayatımın en büyük anlamı babacığım, babalar günün kutlu olsun.

Biricik babama sevgilerimle!… Babalar günün kutlu olsun.

Hayatta her insanın başına gelmesi gereken en değerli ebeveynlerden birisin, babalar günün kutlu olsun.

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.

Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun!

Sıcak yürekli ve sevecen olmanı seviyorum. Yumuşak ve düşünceli olmana bayılıyorum. Bir çeşit filozof, yazar, entelektüel ya da eleştirmen gibi derin düşüncelerinin olması bana ilham veriyor. Seninle ilgili daha fazlasını, hiç kimsenin göremediği ve bilmediği şeyleri biliyorum. Benim babam olduğun için her gün Tanrı'ya şükrediyorum. Seni seviyorum baba. Babalar Günün kutlu olsun!