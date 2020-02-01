MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri En hızlı Instagram hesap silme yöntemi nedir? - 2020 İnstagram hesabı nasıl silinir? İşte detaylar...
ABONE OL
01.02.2020 - 17:31 |

En hızlı Instagram hesap silme yöntemi nedir? - 2020 İnstagram hesabı nasıl silinir? İşte detaylar...

Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram ile ilgili en çok araştırılan Instagram hesabı nasıl dondurulur ve silinir sorularının cevaplarını derledik. İşte Instagram hesap dondurma linki ve bununla ilgili tüm bilinmesi gerekenler...

En hızlı Instagram hesap silme yöntemi nedir? - 2020 İnstagram hesabı nasıl silinir? İşte detaylar...

Son yılların en çok indirilen ve beğenilen sosyal medya uygulaması Instagram ile ilgili merak edilen bazı soruların cevaplarını bir araya getirdik. Her gün binlerce kişinin kaydolduğu uygulamaya ilişkin en çok merak edilen Instagram hesabı nasıl kapatılır sorusunun cevabını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte Instagram dondurma ve hesap silme linki...

INASTAGRAM NASIL DONDURULUR?

Instagram hesabı olan milyonlarca kullanıcı dönem dönem hesaplarını dondurmak veya kapatmak isteyebiliyor. Instagram hesabını dondurmak, kapatmak veya silmek istyen kullanıcılar için Instagram'ın sunduğu kolay bir yöntem mevcut. Sizin için Instagram hesabınızı kolay bir şekilde dondurabileceğiniz Türkçe dondurma linkini haberimizde paylaşacağız. Bu sayede yer alan linke tıklayarak Instagram dondurma işlemini kolay bir şekilde halledebileceksiniz.Instagram hesabınızı dondurduğunuz süre zarfından sonra 24 saat geçtikten sonra kullanıcı adı ve şifre girerek hesabınızı etkin hale getirebiliyorsunuz.

Gelişen teknoloji ile birlikte Instagram kullanan milyonlarca kullanıcının elinde yer alan telefonlar üzerinden bu işlemi gerçekleştirmek için mobil linke tıklayarak bu işlemi gerçekleştirebileceksiniz.

2019 INSTAGRAM DONDURMA LİNKİ TÜRKÇE

Yukarıda yer alan linke tıkladığınız takdirde direkt olarak Instagram hesabınızı donduracağını sayafaya yönlendirileceksiniz. Instagram üzerinden yapacağınız bu basit işlem sayesinde Instagram hesabınızı kolay bir şekilde dondurabilecek. Türkçe link ile gerçekleştireceğiniz adımlarda herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Instagram hesabınızı dondurma işlemini tamamladıktan sonra ise 24 saat geçmeden hesabınızı aktif hale getiremeyeceksiniz. Instagram hesabınızı yeniden aktif etmek istediğinizde ise telefon üzerinde yer alan mobil uygulamadan kullanıcı adı ve şifre girerek bu işlemi gerçekleştirebileceksiniz. Masaüstü bilgisayarınızdan Instagram aktif hale getirme işlemini gerçekleştiremezsiniz.

Vuhan'daki Türkler Ankara'ya böyle geldi: 16 bin kilometre...Milli Savunma Bakanlığı Vuhan'daki 42 yolcuyu Türkiye'ye getiren uçağın Ankara Etimesgut Havaalanı'na indiği anlara dair yeni görüntüler paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekiliyor?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekiliyor?

42 bin liradan başlıyor!

42 bin liradan başlıyor!

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

İstanbul'un riskli ilçeleri

İstanbul'un riskli ilçeleri

Sıradaki Haber