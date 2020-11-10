En özel anma... Polis helikopteriyle Dolmabahçe üzerinde saygı duruşu

Havacılık Şube Müdürlüğü helikopteri, özel gün için özel bir görev için havalandı. Yeşilköy'den havalanan polis helikopteri Dolmabahçe Sarayı üzerine gitti. Saat 09.05'i gösterdiğinde helikopter 2 dakika boyunca Dolmabahçe Sarayı üzerinde hareketsiz durdu. O anlar vatandaşlar tarafındanda ilgi ile izlendi. En özel anmanın ardından polis helikopteri, Dolmabahçe üzerinden ayrıldı.