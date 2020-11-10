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10.11.2020 - 11:12 |

En özel anma... Polis helikopteriyle Dolmabahçe üzerinde saygı duruşu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında en özel anmalardan birini İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü gerçekleştirdi.

Havacılık Şube Müdürlüğü helikopteri, özel gün için özel bir görev için havalandı. Yeşilköy'den havalanan polis helikopteri Dolmabahçe Sarayı üzerine gitti. Saat 09.05'i gösterdiğinde helikopter 2 dakika boyunca Dolmabahçe Sarayı üzerinde hareketsiz durdu. O anlar vatandaşlar tarafındanda ilgi ile izlendi. En özel anmanın ardından polis helikopteri, Dolmabahçe üzerinden ayrıldı.

 

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