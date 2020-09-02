GeÃ§en haftayÄ± mevsim normallerinde geÃ§iren TÃ¼rkiye'de, Basra alÃ§ak basÄ±ncÄ± nedeniyle sÄ±caklÄ±klar arttÄ±. Akdeniz bÃ¶lgesinde de hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n pazar gÃ¼nÃ¼ne kadar mevsim normallerinin Ã¼zerinde seyretmesi bekleniyor.

Antalya'da hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n mevsim normallerinin 7-8 derece, Burdur'da 10 derece, Isparta'da ise 11 derece Ã¼zerine Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor. AynÄ± zamanda Isparta ve Burdur'da eylÃ¼l ayÄ± sÄ±caklÄ±k rekorunun kÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.



'NEM OLDUKÃ‡A YÃœKSEK'



Meteoroloji 4'Ã¼ncÃ¼Â BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Latif GÃ¼ltekin, yurdumuzun Basra Ã¼zerinden gelen alÃ§ak basÄ±nÃ§ merkezinin etkisine girdiÄŸini sÃ¶yledi. GÃ¼ltekin, "BasÄ±nÃ§ merkezi, sÄ±cak ve kuru havayÄ± yurdumuz Ã¼zerine taÅŸÄ±yor. Yaz aylarÄ±nda GÃ¼neydoÄŸu BÃ¶lgesi'nde etkili olan alÃ§ak basÄ±nÃ§ merkezi, iÃ§ kesimlerde gÃ¶zÃ¼kmekte. BugÃ¼n nispeten gÃ¼ney rÃ¼zgarlarÄ±nÄ±n etkisiyle serin havanÄ±n etkisinde, ancak nem oldukÃ§a yÃ¼ksek. YarÄ±ndan itibaren sÄ±caklÄ±klarÄ±n artÄ±ÅŸa geÃ§mesini bekliyoruz" dedi.



BÃ¶lgenin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftayÄ±, bol gÃ¼neÅŸli ve sÄ±cak bir havanÄ±n etkisi altÄ±nda geÃ§ireceÄŸini kaydeden GÃ¼ltekin, "Antalya'da bugÃ¼n 33 derece olan sÄ±caklÄ±klar, yarÄ±n 38 dereceye, cuma 39, cumartesi 40 dereceye kadar ulaÅŸacak. Pazar gÃ¼nÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan sÄ±caklÄ±lar dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ecek ve mevsim normallerine gerileyecek. Antalya'da eylÃ¼l ayÄ± ortalama sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 32 derece. Yani mevsim normallerinin 7-8 derece Ã¼zerine Ã§Ä±kacak" diye konuÅŸtu.Â



EYLÃœL REKORU



SÄ±cak havanÄ±n iÃ§ kesimlerde daha etkili olacaÄŸÄ±nÄ± belirten GÃ¼ltekin, "AlÃ§ak basÄ±nÃ§ merkezi bÃ¶lgemizin iÃ§ kesimlerinde etkisini daha Ã§ok gÃ¶sterecek. Ä°Ã§ kesimlerde eylÃ¼l ayÄ± sÄ±caklÄ±k rekorlarÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Burdur'da hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± perÅŸembe 37, cuma 38 dereceye kadar Ã§Ä±kacak. 38 derece sÄ±caklÄ±k Burdur iÃ§in yÃ¼ksek ve mevsim normalinin 10 derece Ã¼zerinde. Burdur'da eylÃ¼l ayÄ± sÄ±caklÄ±k rekoru ise 39 derece ve bu hafta bu rekor yakalanabilir" diye konuÅŸtu.



Isparta'da da yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ±n etkili olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen GÃ¼ltekin, "EylÃ¼l ayÄ± sÄ±caklÄ±k ortalamasÄ± 27 derece olan kentte hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± perÅŸembe 37, cuma 38 derece olacak. Kentin eylÃ¼l ayÄ± sÄ±caklÄ±k rekoru ise 37 derece. EÄŸer tahminlerimiz tutarsa, Isparta'da sÄ±caklÄ±k rekoru kÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Burdur ve Isparta iÃ§in bu sÄ±caklÄ±klar riskli. Pazar gÃ¼nÃ¼nden itibaren sÄ±caklÄ±klarÄ±n bÃ¶lgemizde dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§mesini bekliyoruz" dedi.



KENTÄ° NEM BULUTU KAPLADI



Antalya'da yÃ¼zde 80 oranÄ±ndaki nem ise kentte yaÅŸamÄ± zorlaÅŸtÄ±rdÄ±. Antalya'ya yÃ¼ksek yerden bakanlar, kent merkezini nem bulutlarÄ± nedeniyle gÃ¶rmekte zorlandÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesini etkileyen nem bulutlarÄ±, kentte yaÅŸayanlarÄ± ve tatilcileri bunalttÄ±. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± ile yÃ¼ksek nem oranÄ± birleÅŸince boÄŸucu etki yarattÄ±. Sabah saatlerinden itibaren turizm kentini etkisi altÄ±na alan nemli hava, gÃ¼n boyunca etkili oldu. Bunaltan hava nedeniyle AntalyalÄ±lar sokaÄŸa Ã§Ä±kmadÄ±. Cadde ve sokaklar boÅŸalÄ±rken, plajlar ise tÄ±klÄ±m tÄ±klÄ±m doldu. Serinlemek isteyenler su eÄŸlence merkezlerini tercih ederken, yaÅŸlÄ±lar ise klimalÄ± evlerinde oturmayÄ± tercih etti.