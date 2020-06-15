15.06.2020 - 10:02 |
Deprem mi oldu? 15 Haziran AFAD son depremler listesi! Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem
Dün Bingöl'de 5.7 şiddetinde meydana gelen depremin ardından sabah saatlerine kadar birçok artçı sarsıntı meydana gelmişti. Meydana gelen artçı sarsıntıların ikisi 4 büyüklüğünde açıklaması yapılmıştı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 09:51'de Bingöl'de 5.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Meydana gelen son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. İşte 15 Haziran itibariyle meydana gelen son depremler listesi...
Türkiye başta olmak üzere bölgemizde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Son olarak dün Bingöl'de meydana gelen 5.7 şiddetindeki depremin ardından bakanlar tarafından açıklama geldi. İl merkezinde yıkım olmazken ilçe merkezlerinde göçük olan yerler meydana geldi. Yaşanan depremler korku ve paniğe yol açabildiği gibi 15 Hazian AFAD son depremler listesini listelemeye devam ediyor. Peki Türkiye'de en son nerede deprem meydana geldi. İşte Türkiye'de yaşanan son depremler listesi...
15 HAZİRAN SON DEPREMLER