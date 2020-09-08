En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 8 Eylül son depremler listesi...

Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dün Muş'ta meydana gelen 4.1 şiddetindeki deprem yerin 5 km derinliğinde meydana gelmiş sarsıntı fazlaca hissedilmişti. Yaşanan depremin ardından sosyal medya üzerinden deprem hakkında birçok tweet atılırken depremin merkez üssü ve saat kaç sularında meydana geldiğine dair bilgiler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İşte son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ