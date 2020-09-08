08.09.2020 - 09:40 |
En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 8 Eylül son depremler listesi...
Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelebiliyor. Meydana gelen depremler can ve mal kaybına yol açabildiği gibi korku ve paniğe de yol açabiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemiz sınırları içerisinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem meydana geldi. İşte son depremler listesi...
Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dün Muş'ta meydana gelen 4.1 şiddetindeki deprem yerin 5 km derinliğinde meydana gelmiş sarsıntı fazlaca hissedilmişti. Yaşanan depremin ardından sosyal medya üzerinden deprem hakkında birçok tweet atılırken depremin merkez üssü ve saat kaç sularında meydana geldiğine dair bilgiler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İşte son depremler listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ