07.06.2020 - 16:46 |
En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 7 Haziran son depremler listesi...
Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman meydana gelen depremler korku ve paniğe yol açabildiği gibi bazı depremler ise can ve mal kaybına yol açabiliyor. 2020 yılı içerisinde ülkemizde meydana gelen birçok depremin ardından vatandaşalar günlük olarak nereden kaç şiddetinde deprem olduğu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD son depremler listesi...
Ülkemiz ve çevresinde meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem birçok ilde hissedilmişti. Depremin ardından kısa süre içerisinde binlerce vatandaş sosyal medya üzerinden deprem anına ilişkin kareleri paylaşmıştı. Peki Türkiye'de en son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasatahanesi tarafından listelenen son depremler listesi...
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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ