En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 7 Haziran son depremler listesi...

Ülkemiz ve çevresinde meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem birçok ilde hissedilmişti. Depremin ardından kısa süre içerisinde binlerce vatandaş sosyal medya üzerinden deprem anına ilişkin kareleri paylaşmıştı. Peki Türkiye'de en son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasatahanesi tarafından listelenen son depremler listesi...

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ



