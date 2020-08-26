En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

En son nerede deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde sık sık meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesini araştırmaya devam ediyor. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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