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26.08.2020 - 09:17 |

En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Meydana gelen depremlerin şiddeti, depremin meydana geldiği merkez üssü, depremin yerin kaç km derinliğinde meydana geldiğine dair tüm gelişmeler vatandaşlar tarafından görüntülenebiliyor. Peki Türkiye'de en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

En son nerede deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde sık sık meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesini araştırmaya devam ediyor. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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