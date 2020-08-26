26.08.2020 - 09:17 |
En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Meydana gelen depremlerin şiddeti, depremin meydana geldiği merkez üssü, depremin yerin kaç km derinliğinde meydana geldiğine dair tüm gelişmeler vatandaşlar tarafından görüntülenebiliyor. Peki Türkiye'de en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
En son nerede deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde sık sık meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesini araştırmaya devam ediyor. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Bursa'da yapılan Fırtına-16 operasyonunda yüklü miktar uyuşturucu madde ele geçilirdiBursa'da ihbar üzerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobildeki gizli bölmelere saklanmış 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar ele geçirildi. Suriye uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.