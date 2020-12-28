En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son depremler güncel ekranı bugün...

AFAD ve Kandilli Rasathansi'nin anlık olarak güncellenen son depremler listesinde en son meydana gelen deprem nerede, kaç şiddetinde? Zaman zaman sarsıntı hisseden ve bunun deprem olduğunu düşünen vatandaşların büyük önemle araştırdığı son depremler listesinde yer alan depremin yeri, saati, şiddeti, derinliği haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ





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