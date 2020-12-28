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28.12.2020 - 16:11 |

En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son depremler güncel ekranı bugün...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesini haberimize ekledik. En son nerede, kaç şiddetinde deprem olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, haberimizin içeriğinden bilgilenebilir. İşte 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe ait son depremler listesi...

En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son depremler güncel ekranı bugün...

AFAD ve Kandilli Rasathansi'nin anlık olarak güncellenen son depremler listesinde en son meydana gelen deprem nerede, kaç şiddetinde? Zaman zaman sarsıntı hisseden ve bunun deprem olduğunu düşünen vatandaşların büyük önemle araştırdığı son depremler listesinde yer alan depremin yeri, saati, şiddeti, derinliği haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ

En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu Son depremler güncel ekranı bugün...

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Esnafı çıldırttı! Azerbaycan bayraklarını tek tek toplayıp çöpe attıGelen son dakika haberine göre; Sivas'ta mahalledeki iş yerlerinde asılı olan Azerbaycan bayraklarını indiren L.K. isimli kadın, esnafın şikayeti üzerine gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. L.K.’nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.
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