En son nerede, saat kaÃ§ta deprem oldu Kandilli ve AFAD aÃ§Ä±klÄ±yor: 13 Åžubat son depremler haritasÄ±

En son nerede, saat kaçta deprem oldu? Kandilli ve AFAD açÄ±klÄ±yor: 13 Åžubat son depremler haritasÄ±
TÃ¼rkiye'de deprem haberleri dur durak bilmiyor. Her geÃ§en bir yenisinin eklendiÄŸi depremlere bu kez de Manisa'da meydana gelen depremler konu oldu. Konuyla ilgili olarak vatandaÅŸlar en Ã§ok deprem mi oldu, nerede deprem oldu, deprem kaÃ§ ÅŸiddetinde, merkez Ã¼ssÃ¼ neresi gibi en Ã§ok merak edilen sorularÄ±n cevaplarÄ±nÄ± arÄ±yor. Ä°ÅŸte 13 Åžubat PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ itibariyle yurtta meydana gelen son dakika deprem haberlerinin ayrÄ±ntÄ±larÄ±...
GÃ¼n itibariyle merkez Ã¼ssÃ¼ Manisa'nÄ±n Akhisar ilÃ§esi olan deprem haberi sonrasÄ± vatandaÅŸlar bugÃ¼n meydana gelen son dakika depremleriyle ilgili aramalara baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸte 13 Åžubat PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yurt genelinde meydana gelen son dakika depremleri ile ilgili tÃ¼m bilgiler ve tÃ¼m TÃ¼rkiye'nin merakla araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 3.8 ÅŸiddetindeki Manisa sarsÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±...
MANÄ°SA BÄ°R KEZ DAHA 3.9 ÅžÄ°DDETÄ°NDE DEPREMLER SARSILDI!
Manisa'nÄ±n Akhisar ilÃ§esinde 3.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. AFAD verilerine gÃ¶re saat 13.43'te gerÃ§ekleÅŸen depremin derinliÄŸi 9.56 kilometre olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. Deprem Ä°zmir, AydÄ±n ve Ã§evre illerde de hissedildi.
ELAZIÄž'DA KORKUTAN 3.8 ÅžÄ°DDETÄ°NDE DEPREM! (12 ÅžUBAT Ã‡ARÅžAMBA)
AFAD'Ä±n geÃ§tiÄŸi son dakika verilerine gÃ¶re ElazÄ±ÄŸ'da merkez Ã¼ssÃ¼ Sivrice olan 3.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem yaÅŸandÄ±.
Saat 12.35'te meydana gelen depremin derinliÄŸinin 10 kilometre olduÄŸu bildirildi.Â
Kandilli Rasathanesi'nin veÂ Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) geÃ§tiÄŸi bilgilere gÃ¶re ise depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 3.9 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.Â
BugÃ¼n yaÅŸanan deprem, ElazÄ±ÄŸ'da 24 Ocak Cuma akÅŸam saatlerinde meydana gelen 6.8'lik depremle aynÄ± noktada gerÃ§ekleÅŸti.Â
Â SON DEPREMLER NERELERDE OLDU?
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DEPREM NERELERDE OLUÅžUR?
Deprem herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluÅŸabilir. Genel olarak depremlerin kabuÄŸu oluÅŸturan levhalarÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nda oluÅŸtuÄŸu sÃ¶ylenebilir. DÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlenmiÅŸtir ve bu kesiler hep levha sÄ±nÄ±rlarÄ±dÄ±r. Depremlerin yoÄŸun olarak gÃ¶zlendiÄŸi bÃ¶lgeler yeryÃ¼zÃ¼nde Ã¼Ã§ ana kuÅŸak oluÅŸturur.
1. KuÅŸak (Pasifik Deprem KuÅŸaÄŸÄ±): Åžili'den kuzeye doÄŸru GÃ¼ney Amerika kÄ±yÄ±larÄ±, Orta Amerika, Meksika, ABD'nin batÄ± kÄ±yÄ±larÄ± ve Alaska'nÄ±n gÃ¼neyinden Aleutian AdalarÄ±, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, GÃ¼ney Pasifik AdalarÄ± ve Yeni Zelanda'yÄ± iÃ§ine alan en bÃ¼yÃ¼k deprem kuÅŸaÄŸÄ±dÄ±r. YeryÃ¼zÃ¼ndeki bÃ¼yÃ¼k depremleri %81'i bu kuÅŸak Ã¼zeride gerÃ§ekleÅŸir.
2. KuÅŸak (Alpine): Endonezyadan (Java-Sumatra) baÅŸlayÄ±p Himalayalar ve Akdeniz Ã¼zerinden Atlantik okyanusuna ulaÅŸan kuÅŸaktÄ±r. YeryÃ¼zÃ¼ndeki bÃ¼yÃ¼k depremlerin %17'si bu kuÅŸakta oluÅŸur.
3. KuÅŸak (Atlantik): Bu kuÅŸak Atlantik Okyanusu ortasÄ±nda yer alan levha sÄ±nÄ±rÄ± (Atlantik Okyanus SÄ±rtÄ±) boyunca uzanÄ±r.
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