En uzun gece (kış gün dönümü) 2020 ne zaman? 21 Aralık'ta neler olacak? İşte, 21 Aralık'ta yaşanacaklar...

Kuzey Yarımkürede kış aylarının yaşandığı Aralık ayında, günler yeniden uzamaya başlar. Güney Yarımkürede de tam tersine günler kısamaya başlamış olur. 21 Aralık Güney Yarımkürede yaz, Kuzey Yarımkürede ise kış mevsimi başlangıcı kabul edilir. Bu tarihte Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey'de en uzun gece yaşanır. İşte, 21 Aralık hakkında detaylar...

21 ARALIK'TA NELER OLACAK?

Kuzey Yarımkürede, 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanır. 23 Aralık itibariyle geceler kısalır, gündüler ise uzar. Türkiye'de 21 Aralık'ta, ülkenin Kuzey'indeki Sinop'ta 15 saat 6 dakikayla en uzun gece olacak. En kısa gece ise 14 saat ile Hatay'da yaşanacak.

21 Aralık'ta Güney Yarıkürede yaz, Kuzey Yarımkürede de kış mevsimi başlangıcı olarak bilinir. Kuzey Yarım Kürede, güneş ışınları Yengeç Dönnecesi'ne 43 derece 06'lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Yengeç Dönencesi'nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar.

İstanbul'da 21 Aralık'ta güneş 08:27'de doğacak, 17:40'da ise batacak. Gece süresi 14 saat 47 dakika, gündüz süresi de 9 saat 13 dakika olacak. En kısa gecenin yaşanacağı Hatay'da gece süresi 14 saat. Gündüz süresi ise 10 saat yaşanacak.

EN UZUN GECE DUASI VAR MI?

Bugüne özgü Diyanet'te yer alan herhangi bir dua bulunmuyor. Fakat farz olan beş vakit namaz, nâfile namazlarla dua ve istiğfar edilmesi buyrulur. Namaz kılmak, tesbih, dua, tövbe ve istiğfar etmek her an olduğu gibi 21 Aralık'ta da önemlidir.