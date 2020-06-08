En zor görev! Cenaze namazını ağabeyi kıldırdı

Olay, dün Karasu sahilinde meydana gelmişti. Arkadaşlarıyla birlikte denize giden 23 yaşındaki Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisi Bilal Zarife ile 19 yaşındaki Hamza Alasqhar dalgalara kapılarak suda kaybolmuştu. Arama çalışmaları sonucunda bulunan iki arkadaş kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişti.

Boğularak hayatını kaybeden Bilal Zarife için Sakarya Üniversitesi içerisinde bulunan Kampüs Camisinde cenaze namazı kılındı. Zarife’nin cenaze namazı, İstanbul’da yaşayan ve acılı haberi alarak Sakarya’ya gelen ağabeyi Hasan Zarife tarafından kıldırıldı. Kılınan namazın ardından Bilal Zarife Serdivan Mezarlığına defnedilirken, hayatını kaybeden diğer arkadaşı Hamza Alasqhar’ın ise cenazesinin yarın Filistin’e gönderileceği öğrenildi.