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08.06.2020 - 16:30 | | İHA

En zor görev! Cenaze namazını ağabeyi kıldırdı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize giden ve girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden 23 yaşındaki yabancı uyruklu Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Bilal Zarife son yolculuğuna uğurlandı.

En zor görev! Cenaze namazını ağabeyi kıldırdı

Olay, dün Karasu sahilinde meydana gelmişti. Arkadaşlarıyla birlikte denize giden 23 yaşındaki Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisi Bilal Zarife ile 19 yaşındaki Hamza Alasqhar dalgalara kapılarak suda kaybolmuştu. Arama çalışmaları sonucunda bulunan iki arkadaş kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişti.

Boğularak hayatını kaybeden Bilal Zarife için Sakarya Üniversitesi içerisinde bulunan Kampüs Camisinde cenaze namazı kılındı. Zarife’nin cenaze namazı, İstanbul’da yaşayan ve acılı haberi alarak Sakarya’ya gelen ağabeyi Hasan Zarife tarafından kıldırıldı. Kılınan namazın ardından Bilal Zarife Serdivan Mezarlığına defnedilirken, hayatını kaybeden diğer arkadaşı Hamza Alasqhar’ın ise cenazesinin yarın Filistin’e gönderileceği öğrenildi.

Zorla girdiği evde boşandığı eşini ayağından vurup rehin aldıÇocuklarını göremediği iddiasıyla 11 yıl önce boşandığı eşi Aslı D.'yi(42) ayağından vurup, evinde rehin alan Ümit A.(43), Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ ile polislerin, velayet konusunda kendisine yardımcı olunacağı yönünde söz vermeleri üzerine teslim oldu. Ümit A., gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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