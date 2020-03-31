Enfekte nedir, ne anlama geliyor? Enfekte olmak ne demek?

ENFEKTE NEDİR?



Enfekte olmak enfeksiyon ile karıştırılan kelimelerden. Enfekte nedir tıptaki anlamı ile başlayalım. Enfekte olmak kelime anlamı olarak hastalık yapan bir mikroorganizmanın yani virüsün bir kişiye bulaşarak yayılması anlamında kullanılır. Birkaç tanımına daha rastlıyoruz enfekte olmak tabirinin.

Mikroorganizmanın canlı ya da cansız ortama bulaşması

Enfeksiyon geçiren canlı

Bir enfeksiyona bulaşmış kişi

Enfeksiyon taşıyan kişi

Virüs bulaşmış kişi



ENFEKTE OLMAK NE ANLAMA GELİYOR?



Enfekte oldu kavramı da sıkça karşımıza çıkıyor. Virüs bulaştığından şüphe edilen kişiden, bir başka kişiye hastalık bulaşıyorsa bu durumda “enfekte oldu” tabiri kullanılıyor. Enfekte yayılımı temas yoluyla oluyor. Enfekte olmuş bir kişinin etrafındaki herkes risk grubunda oluyor. Karantinaya alınıyor. Aynı ortamı solumak, bazı özel eşyaların ortak kullanımı, yakın temas hastalığın bulaşmasına neden oluyor. Uzmanların “evde kal” çağrısı tam da bu sebepten işte. Ne kadar çok kişi evinde kalırsa hastalığın enfekte olasılığı da bir o kadar azalıyor. Bu süreçte sokaklarda dolaşmak, kendinize ve çevrenize yapacağınız en büyük kötülük. Virüsün temas yoluyla bulaştığından bahsettik. Bu konuda bazı kafa karışıklıklarımız da yok değil. Örneğin dışarı çıkamadığımız için çoğumuz ihtiyaçlarımızı online şekilde gideriyoruz. Online sipariş ile market alışverişimizden günlük ihtiyaçlarımıza kadar karşılayabiliyoruz. Öyle bir korktuk ki açıkçası kargodan bile şüphe ediyoruz ki sanırız bu şüpheden yalnız değiliz. Şimdi çoğu insanın aklında kargo ile virüs geçer mi sorusu yatıyor. Bu konuda uzmanlar ne diyor bir göz atalım…

VİRÜS, KARGO İLE BULAŞIR MI?



Corona virüsü kargo ile bulaşır mı sorusu gizemini korurken uzmanlardan bizi nispeten rahatlatan bir açıklama geldi. Corona virüsler diğer virüsler gibi değildir. Yani aktivitelerini ancak insan veya hayvanların canlı hücreleri içinde sürdürebilir. Virüslerin kuru ortamda yaşama şansı çok düşük. Kısa sürede hareketlilikleri gidiyor ve ölüyorlar. Bu nedenle virüslerin nemli olmayan cansız nesnelerin üzerinde yaşama ihtimalleri yok. Peki madem kuru yüzeyde yaşamıyor o halde neden corona virüs şüphesi ile karantinada olan kişilerin ayrı eşyalar kullanmaları, mümkünse ayrı tuvaletleri kullanmaları öneriliyor? Bu sorunun yanıtını da şu şekilde verelim. Yeni corona virüsü olduğundan şüphe edilen kişinin solunum yolu salgıları eğer eşyaya bulaşırsa bu durumda eşyayı çamaşır suyu ile silmek gerekiyor. Yani burada bulaşan hastanın salgısı… Bu bir burun akıntısı olabilir ya da hapşırma sırasında etrafa saçılan mikroplar olabilir. Bu nedenle yüzeylerin temizliğine önem veriliyor.