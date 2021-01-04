Enflasyon oranları ne kadar oldu, yıllık enflasyon oranları nedir 2020? Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu mu, saat kaçta açıklanacak?

Enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanıyor. Bugün açıklanacak olan aralık ayı enflasyon rakamları memur ve emekli maaşına gelecek zammın belirlenmesinde etkili olacak. Milyonlarca kişi aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasını merakla bekliyor. Peki 2020 yıllık enflasyon rakamları nedir, aralık ayı enflasyon oranı belli oldu mu, saat kaçta açıklanacak?

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon oranları heyecanla bekleniyor. TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da açıklayacak.

YILLIK ENFLASYON ORANLARI BELLİ OLDU MU?

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 7,03 artış meydana geldi.

Bugün aralık ayı enflasyon oranın belli olmasıyla birlikte son 6 ay enflasyon oranları orataya çıkacak.