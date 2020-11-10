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10.11.2020 - 10:35 | | DHA

Engelli bireylere burs imkanı

Engelli öğrencilerin daha iyi bir eğitim ve toplumsal hayatın içinde aktif rol alabilmelerini sağlamak amacıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Dünya Engelliler Vakfı arasında ‘Sosyal ve Kültürel İşbirliği’ protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle vakıf tarafından üniversiteye yönlendirilen engelli bireylere burs imkânı sağlanacak.

Engelli bireylere burs imkanı

İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Dünya Engelliler Vakfı arasında ‘Sosyal ve Kültürel İşbirliği’ protokolü imzalandı. Üniversitenin Mehmet Balcı Yerleşkesinde gerçekleştirilen törende, üniversite adına Rektör Prof. Dr. H. Tamer Dodurka imza atarken, vakıf adına da Dünya Engelliler Vakfı Başkanı Metin Şentürk imza attı. Protokolü imzalayan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Dodurka, “Bu protokolle Türkiye’de engellilere yönelik güncel araştırmalar gerçekleştirecek bilimsel bilgi birikiminin oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Engelli bireylerin toplumsal hayatın içinde aktif rol alabilmesini sağlayacak projelerin gerçekleşmesini desteklemek, vakıf ve kurumumuzun gençlerini bir araya getiren sosyal ve kültürel iş birliğine dayalı bir platform yapısı oluşturmak ve Dünya Engelliler Vakfı tarafından üniversitemize yönlendirilen engelli bireylere üniversite bünyesinde burs imkânı sağlayarak eğitimlerine destek verilmesi hedeflenmektedir’’ diye konuştu.

“ENGELLİ BİREYLER İÇİN EĞİTİM ÖNEMLİ BİR BASAMAKTIR”

Dünya Engelliler Vakfı adına protokolü imzalayan Metin Şentürk ise "Bu protokolün örnek teşkil etmesini çok önemsiyorum. Engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı için eğitim en önemli basamaktır. Vakıf olarak engelli dostlarımız için fırsat eşitliği sağlanması noktasında yapılan faaliyetlerin önemi göz ardı edilemez. Bu noktada İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka’ya ve Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Hüseyin Balcı’ya vakfım adına sonsuz teşekkür ediyorum. Engelli dostlarımızın eğitimlerine destek vereceklerini bilmek beni çok mutlu etti’’ dedi.

Engellilere yönelik sürdürülebilir projelerin yapılmasının her iki taraf içinde faydalı olacağı konusunda fikir birliğine varan İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Dünya Engelliler Vakfı, resmi ve kalbi birlikteliklerinin oluştuğunun altını çizdiler.

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