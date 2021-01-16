Engelli gence yaptıkları eziyete 'şaka' dediler

Olay, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi Setaltı Caddesi’nde meydana geldi. Bir grup genç, engelli Ö.S.’nin koluna kelepçe takıp, kamyonetin kasasına bağladı. Kamyonet birkaç metre ilerlerken, engelli genç de hızla yürümek zorunda kaldı.

Kamyonetin durmasıyla kelepçeden kurtulan gence çevredekiler sarılarak güldü. Gençler o anları cep telefonuyla kayda alıp, sosyal medyadan paylaştı.