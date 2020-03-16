MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Engelli gençten 6 gündür haber alınamıyor!
ABONE OL
16.03.2020 - 17:00 | | DHA

Engelli gençten 6 gündür haber alınamıyor!

Adıyaman’dan gelen haberlere göre, 6 gündür kayıp olan engelli Taceddin Taşdak'ı (32) arama çalışmaları, havadan ve karadan devam ediyor.

Engelli gençten 6 gündür haber alınamıyor!

Merkeze bağlı Akhisar köyünde 6 gün önce evinden ayrılan konuşma engelli Taceddin Taşdak'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekiplerince de Göksu Çayı'nda yapılan arama çalışmasında bir sonuca ulaşılamadı.

Dalgıç ekipleri suda, jandarma ve AFAD ekipleri ise karadan arama çalışmalarına devam ederken, Taşdak'ı bulmak için bölgeye getirilen drone ile de havadan tarama yapılmaya başlandı.

 

 

 

Onları corona virüs bile durduramadı! Büyük izdihamSivas’ta corona virüs uyarılarına rağmen açılışında izdiham olan mağazanın sahibi Muhammed Uğur (29), "Yoğunluğun bu derece olacağını tahmin etmiyordum. Bize açılış öncesi corona virüs nedeniyle resmi bir uyarı da gelmedi" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Bakan açıkladı! İdari izinli sayılacaklar

Son dakika haberi: Bakan açıkladı! İdari izinli sayılacaklar

Milyonlarca çalışana güzel haber!

Milyonlarca çalışana güzel haber!

Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

'Nişanlıyken kaçırdı beni'

'Nişanlıyken kaçırdı beni'

Sıradaki Haber