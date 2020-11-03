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03.11.2020 - 09:46 |

Engelli kadının akülü tekerlekli sandalyesinin şarj aleti çalındı

Eskişehir'de, doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Şerife Şimşek'in (35) akülü tekerlekli sandalyesinin şarj aleti, tarafından çalındı. Şimşek, "Sokağa akülü arabamla çıkıyorum. Akülü arabam olmadan yürüyemiyorum” dedi.

Engelli kadının akülü tekerlekli sandalyesinin şarj aleti çalındı

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda çiğköfte dükkanı işleten Şerife Şimşek, akülü engelli tekerlekli sandalyesi ile dükkanına yaklaşık 100 metre uzaklıktaki aktara alışverişe gitti. Şimşek, dükkanına döndüğünde ise tekerlekli sandalyenin arkasında asılı bulunan içinde şarj aleti ile satın aldığı limonların bulunduğu iki poşetin çalındığını fark etti. Şimşek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini bulmak için çalışma başlattı.

Mağdur olduğunu belirten Şimşek, "Engelliyim. İki dakika dışarıya çıkıp, dükkanıma yakın olan aktara gittim. Geri geldiğimde akülü sandalyemin şarj cihazının olmadığını fark ettim. Yürüme zorluğum var. Sokağa akülü arabamla çıkıyorum. Akülü arabam olmadan yürüyemiyorum. Eğer bize de bunu yapıyorlarsa ne diyeyim?” dedi.

Çalınan şarj aletinin 800 lira değerinde olduğunu ifade eden Şimşek, "800 lira bizim için yüksek bir fiyat. Çünkü biz dükkanımızın masraflarını ancak çeviriyoruz. Ben şu anda mağdurum. Neden mağdurum? Şu anda akülü sandalyemin şarjı olmadığı için eve yürüyecek gücüm yok. Taksi tutsam belki taksiye verecek param yok. Bu yapılan nedir anlayamıyorum" diye konuştu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye alındı.

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