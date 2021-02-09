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09.02.2021 - 15:01 | | DHA

Engelli kişi kafasına taşla vurularak gasp edildi!

İstanbul Avcılar’da, konuşma ve işitme engeli olan Sürsefa Angişhan 4 kişi tarafından başına taşla vurularak gasp edildi. Angişhan, yaşadığı dehşet anlarını kağıda yazarak anlattı.

Olay, 31 Aralık Perşembe günü Avcılar Yeşilkent Mahallesi Duru Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konuşma ve işitme engeli bulunan Sürsefa Angişhan (57), ablasının evinden kendi evine dönmek için yola çıktı.

Bu esnada önünü kesen 4 kişi, Angişhan'dan cebindeki parasını istedi. Angişhan ne olduğunu anlamadan bir gaspçı, kafasına taşla vurdu. Angişhan'ın 500 lira ve cep telefonunu gasp eden şüpheliler olay yerinden ayrıldı. Angişhan polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşadığı gasp olayını bir kağıda yazarak anlatan Angişhan, yaşadıklarından dolayı hala başının ağrıdığını söyledi.

 

 

 

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