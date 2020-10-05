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05.10.2020 - 07:00 | | İSTANBUL AA

Engelli Leblebi’yi sahiplendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü” dolayısıyla İstanbul Fatih’teki Yedikule Hayvan Barınağı’nı ziyaret ederek “Leblebi” isimli engelli köpeği sahiplendi.

Engelli Leblebi’yi sahiplendi

Barınağa kedi ve köpekler için mama, yorgan ve battaniye desteğinde bulunan Emine Erdoğan, barınağın gönüllü yöneticisi Meral Olcay’dan bilgi aldı. Emine Erdoğan, trafik kazası sonucu kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren Leblebi’nin yeni yuvasının artık bahçeleri olduğunu açıkladı. Barınak yöneticisi Olcay ise şunları söyledi: “Hanımefendi ‘Geleceğim, buranın tanıtımı için destek vereceğim, Hayvan Hakları Yasası’nın bir an önce çıkması için de elimden gelen çabayı sarf edeceğim’ dedi.”

‘Satın almayalım’

Emine Erdoğan, Twitter hesabından “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü” dolayısıyla yaptığı paylaşımda, “Barınaklar, onlara yuva verecek ya da koruyucu aile olabilecek insanları bekleyen dostlarımızla dolu. Lütfen evcil hayvanları satın almayalım, sahiplenelim. Etrafımızdaki hayvanlara #1KapSu1KapMama vererek yardımcı olalım” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Meclis’in hayvanlara haklarını eksiksiz teslim ederek vicdanları rahatlatacak yasayı bir an önce çıkarması temennisinde bulundu.

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