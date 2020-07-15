Engelli öğrenciye ayrımcılığa ceza

H.T., özel öğretim öğrencileri için öğlenci programının açılmasını ve beraberinde servis hizmetinin de aynı şekilde sağlanmasını talep etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okulda ilave öğlenci programının açılmasını uygun gördü. Ancak açılacak bu programa kayıt yaptıracak öğrencilere ise okul servisi tahsis edilmesini “kamu zararına neden olacağını” iddia ederek reddetti. Bunun üzerine H.T., Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurdu.

‘Yasak ihlal edildi’

Başvuruyu inceleyen TİHEK, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine hükmederek 2 bin Türk Lirası tutarında idari para cezası verdi. Para cezası 6701 sayılı Kanunun 25. Maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca uyarı cezasına dönüştürüldü. Kararın gerekçesinde, “Üç öğrenci için ayrı bir rehber personel ve ayrı bir servis aracının tahsis edilmesinin ek bir maliyet getireceğinin kabulünün gerektiği, ancak söz konusu maliyetin aşırı ve orantısız bir yük getireceğine dair bir emarenin mevcut olmadığı belirtildi. Eğitim hizmetlerinin engelli öğrencilerin sağlık durumları ile onların sosyal, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarının da dikkate alınarak ve çocuğun üstün yararı gözetilerek sunulması gerektiği” vurgulandı.