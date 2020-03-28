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28.03.2020 - 18:38 | | DHA

Engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çaldı... Pes dedirten cevap!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çalarak kayıplara karışan Mustafa Manavoğlu(33) yakalandı. Mahkemece tutuklanan Manavoğlu, basın mensuplarına 'Öylesine çaldım' dedi.

Olay, İnegöle bağlı Mahmudiye Mahallesi Park Caddesinde meydana geldi. Engelli Hayati Karakurt(46) tekerlekli sandalyesini, güvenli olduğu düşüncesiyle evinin karşısında bulunan bir iş yerinin bahçesine bıraktı. Geçen salı günü ise, dernek bahçesine gelen kimliği belirsiz bir kişi, Karakurtun tekerlekli sandalyesini çalarak uzaklaştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çaldı... Pes dedirten cevap


Bir süre sonra sandalyesinin çalındığını fark eden Karakurt, durumu polis ekiplerine haber verdi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, hırsızın Mustafa Manavoğlu olduğunu belirledi. Bunun üzerine Manavoğlu, İnegöl ilçesinde sokakta gezerken yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye çıkarılan Manavoğlu, hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavoğlu, adliye çıkışında basın mensuplarının neden hırsızlık yaptığına dair sorusuna ise "İhtiyacım yok, öylesine yaptım" dedi.

Öte yandan İnegöl Kaymakamlığı tarafından Hayati Karakut'a, tekerlekli sandalye hediye edildi.

Engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çaldı.Bursa'nın İnegöl ilçesinde engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çalarak kayıplara karışan Mustafa Manavoğlu(33) yakalandı. Mahkemece tutuklanan Manavoğlu, basın mensuplarına 'Öylesine çaldım' dedi.
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