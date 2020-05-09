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09.05.2020 - 10:29 |

Engelliler Haftası’nda “Herkes Aynı Olsa” çağrısı

Engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları ayrımcılık ve sorunlar hakkında farkındalık oluşturulması amacıyla BM kararıyla kabul edilen 10 – 16 Mayıs Engelliler Haftası’nda; Sabancı Vakfı’nın desteğiyle Tohum Otizm Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) tarafından farklılıkların birlikteliğine dikkat çekecek “Herkes Aynı Olsa” çağrısı başlatılıyor.

Engelliler Haftası’nda “Herkes Aynı Olsa” çağrısı

Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte projesi kapsamında 11 Mayıs günü gerçekleşecek “Herkes Aynı Olsa” hareketinde bireyler ve kurumlar, sosyal medya hesaplarından, #HerkesAynıOlsa etiketi ile paylaşımlar yapmaya, farklı olma halinin değerli olduğunu hep birlikte anlamaya davet ediliyor.

Sosyal medya kullanıcılarına çağrı

Engelli bireylerin eğitime ve topluma eşit bir şekilde katılmasını hedefleyen Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte projesinde farklı olma halinin engelliliğe özgü olmadığının, her bireyin diğerlerinden ayrılan farklı özelliklerinin bulunduğunun ve bu durumun “farklı olma” halini olağanlaştırdığının altı çiziliyor. Bireylerin farklılıklarının yaşadıkları topluluğa değer kattığını vurgulayan #HerkesAynıOlsa kampanyası ile Sabancı Vakfı, Tohum Otizm Vakfı ve SEÇBİR, engelliliği, farkılılığın bir biçimi olarak anlatmayı hedefliyor.

Kampanya kapsamında 11 Mayıs günü birey ve kurumların sosyal medya hesap avatarlarını #HerkesAynıOlsa logosuyla ve kullanıcı isimlerini de #HerkesAynıOlsa etiketiyle değiştirerek kampanyaya destek olmaları bekleniyor.

Yeni model düğünler böyle yapılacak!Koronavirüs tedbirleri kapsamında salonlarda düğün yasağının kalkmasını talep eden Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay, "Yarın düğün yasağı kalkacak gibi hazırlıklarımızı yaptık. Halkımızın sağlığını tehlikeye atmama adına tedbirlerimizi aldık. Maske, sosyal mesafe kuralı var. Çalışanların ve salonların hijyenine dikkat edeceğiz. Düğünde halayın dahi 1,5 metrelik çubuklarla çekilmesini isteyeceğiz. Koronavirüs tedbir kurallarını tüm salonlara gönderdik" dedi.
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