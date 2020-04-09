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09.04.2020 - 15:28 | | DHA

Engelliler, sağlık çalışanları için maske üretiyor

İzmit’te çalışanlarının yüzde 85’i engelli olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nin konfeksiyon atölyesinde izinli olmalarına rağmen gönüllü olarak gelen 16 engelli personel, sağlık çalışanları için maske üretiyor.

Engelliler, sağlık çalışanları için maske üretiyor

Çalışanlarının yüzde 85’i engellilerden oluşan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde, 16 Mart tarihinden itibaren tüm çalışanlar süresiz izne ayrıldı. Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden talep gelmesi üzerine fabrika yönetimi kronik hastalığı olmayan çalışanlara ulaşarak maske üretiminde görev almak isteyip istemediklerini sordu. Sağlık çalışanları için maske üretimine gönüllü olan 16 engelli çalışan, 7 Nisan’da merkezde maske üretimine başladı. Fabrikada her gün üretilen yaklaşık 5 bin maske, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sterilizasyondan geçirildikten sonra sağlık çalışanlarına dağıtılıyor.

Fabrikada yapılan çalışmaları anlatan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Müdürü Hüsnü Bayraktar, "Konfeksiyon bölümünde üretimi normalde 16 Mart’ta durdurduk. Maske üretimi ile ilgili bize büyükşehir belediye başkanımızdan bir talep geldi. Biz bunu değerlendirdik ve ancak gönüllü arkadaşlarla bunu yapabileceğimize karar verdik. Bu sıkıntılı dönemde gönülden çalışmak isteyen arkadaşlar varsa onlarla çalışmak istedik. Çünkü bütün arkadaşlarımıza ücretli izin vermiştik. Arkadaşlara bunu ilan ettiğimizde sağ olsunlar, tamamına yakını çalışmak istediklerini söylediler. Biz de içlerinden herhangi bir problemi olmayan, rahatsızlığı olmayan arkadaşlardan bir ekip oluşturduk. 16 kişilik bir ekip ile ayın 7’sinde maske üretimine başladık. Biz burada günlük 3 bin 500 ile 5 bin arasında maske üretimi yapıyoruz. Bunların tamamını büyükşehir belediyesine veriyoruz. Büyükşehir belediyesi de bu maskeleri sağlık kuruluşlarına dağıtıyor" dedi.

Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın kameradaKayseri'de girdiği iki binada elindeki poşette bulunan sıvıyı asansörler, ziller ve merdiven başlarına süren kadın apartman sakinlerini korkuturken, inceleme yapan polis, yüzünde maske olan kadını her yerde arıyor.
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