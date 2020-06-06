Enheduanna nedir? Kim Milyoner Olmak İster

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu gerçekleştirdiği Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında yayınlanıyor. Bugünkü bölümde Enheduanna ile ilgili bir soru ekranlara geldi.

ENHEDUANNA NEDİR?

Enheduanna, Akad Kralı Sargon'un ve yüksek olasılıkla Kraliçe Tashlultum'un kızı. Tarihte bilinen ilk kadın şair ve yazar, hatta bazı kaynaklara göre ilk şair ve yazardır.Sümerlerin aşk tanrıçası İnanna'ya yazdığı lirik şiirleriyle ünlüdür.