06.06.2020 - 22:30 |
Enheduanna nedir? Kim Milyoner Olmak İster
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam izleyicilerle buluşuyor. Bugün yarışmada bir soruda yer alan Enheduanna ile ilgili detaylar izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Enheduanna nedir?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu gerçekleştirdiği Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında yayınlanıyor. Bugünkü bölümde Enheduanna ile ilgili bir soru ekranlara geldi.
ENHEDUANNA NEDİR?
Enheduanna, Akad Kralı Sargon'un ve yüksek olasılıkla Kraliçe Tashlultum'un kızı. Tarihte bilinen ilk kadın şair ve yazar, hatta bazı kaynaklara göre ilk şair ve yazardır.Sümerlerin aşk tanrıçası İnanna'ya yazdığı lirik şiirleriyle ünlüdür.