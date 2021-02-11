Enis Berberoğlu hakkındaki fezlekeye itiraz etti

Berberoğlu'nun avukatları tarafından mahkemeye dilekçe sunularak, "9 Şubat 2021 tarihli fezlekenin hukukun temel ilkelerine, aleyhe değiştirme yasağı kuralına, usul ve yasaya bariz şekilde aykırı olması sebebiyle keyfilik içeren, müvekkile karşı husumet güdüldüğünün ve objektiflikten uzaklaşıldığının ispatı niteliğinde olan işbu fezlekenin bila ikmal iadesinin istenerek usul ve yasaya uygun yeni bir fezleke düzenlenmesi talebidir" denildi. Dilekçede, "usul ve yasaya uygun bir fezlekenin yeniden düzenleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmesi" talep edildi.