MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Enis Berberoğlu hakkındaki fezlekeye itiraz etti
ABONE OL
11.02.2021 - 11:03 | | DHA

Enis Berberoğlu hakkındaki fezlekeye itiraz etti

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilen Enis Berberoğlu, fezleke itirazda bulundu.

Enis Berberoğlu hakkındaki fezlekeye itiraz etti

Berberoğlu'nun avukatları tarafından mahkemeye dilekçe sunularak, "9 Şubat 2021 tarihli fezlekenin hukukun temel ilkelerine, aleyhe değiştirme yasağı kuralına, usul ve yasaya bariz şekilde aykırı olması sebebiyle keyfilik içeren, müvekkile karşı husumet güdüldüğünün ve objektiflikten uzaklaşıldığının ispatı niteliğinde olan işbu fezlekenin bila ikmal iadesinin istenerek usul ve yasaya uygun yeni bir fezleke düzenlenmesi talebidir" denildi. Dilekçede, "usul ve yasaya uygun bir fezlekenin yeniden düzenleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmesi" talep edildi.

İnternetten aldı, ölünce savcılığa koştuOlay Kars'ın Arpaçay ilçesinde yaşandı. Son dakika haberine göre; Mesut Aktaş isimli vatandaş internetten görüştüğü besiciden 9 buzağı satın aldı. Tanesini 2 bin liraya aldığı buzağılardan 4'ünün öldüğü 2'sinin de hastalık nedeniyle tedaviyle alındığını belirten Aktaş, dolandırıldığını öne sürerek Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulundu
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özgecan ölüm yıl dönümünde babası konuştu

Özgecan ölüm yıl dönümünde babası konuştu

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Son dakika... PKK'lılar eşofmanda patlayıcı fitili, sigarada bomba ateşleme kapsülü ile yakalandılar

Son dakika... PKK'lılar eşofmanda patlayıcı fitili, sigarada bomba ateşleme kapsülü ile yakalandılar

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet