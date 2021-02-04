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04.02.2021 - 16:58 | | DHA

Eniştesinin valizinden şüphelendi! Polis şimdi her yerde onu arıyor

Gelen son dakika haberine göre; Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan K.Ç. eniştesinin bıraktığı valizden şüphelenince polis ekiplerini aradı. Eve gelen ekipler valizde arama yaptıktan sonra enişteyi aramaya başladı.

Eniştesinin valizinden şüphelendi! Polis şimdi her yerde onu arıyor

Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde yaşayan K.Ç.'nin evine gelen eniştesi M.İ., iddiaya göre şifreli kilidi bulunan valizi bırakıp, arkadaşı C.K.’nin almaya geleceğini söyledi. Enişte gittikten kısa süre sonra gelen C.K., kontrol ettiği valizi almadan evden ayrıldı. Eniştesi ile C.K.’nin daha önce uyuşturucu satışı yaptığını bilen K.Ç., durumdan şüphelenerek Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü aradı. Polislerden valizin incelenmesini istedi. Adrese gelen polis ekipleri, valizi açtıklarında 982,47 gram bonzai ele geçirdi. C.K., gözaltına alınırken, ekipler M.İ.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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