Enkaz altındaki Nurcan Tosun, 17 saat sonra yaralı kurtarıldı

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesindeki 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, çöken Barış Sitesi'ndeki apartmanın enkazından yeni bir mucize haberi geldi. Enkaz altından Nurcan Tosun,17 saat sonra yaralı olarak kurtarılıp, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi. .



Aynı enkazdan Emine Eren (62) de 14 saat sonra kurtarmıştı.