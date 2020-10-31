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31.10.2020 - 09:14 | | DHA

Enkaz altındaki Nurcan Tosun, 17 saat sonra yaralı kurtarıldı

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Barış Sitesi'nde enkaz altıda kalan Nurcan Tosun , 17 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Enkaz altındaki Nurcan Tosun, 17 saat sonra yaralı kurtarıldı

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesindeki 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, çöken Barış Sitesi'ndeki apartmanın enkazından yeni bir mucize haberi geldi. Enkaz altından Nurcan Tosun,17 saat sonra yaralı olarak kurtarılıp, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.  . 

Aynı enkazdan Emine Eren (62) de 14 saat sonra kurtarmıştı.

Son dakika! İzmirliler geceyi sokakta geçirdiİzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından büyük panik ve korku yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğu gece evlerine giremedi. Evleri yıkılan ve hasar görenlerin yanı sıra, korku dolu anları yaşadığı için binalara giremeyen vatandaşlar, aileleriyle birlikte geceyi çadırlarda geçirdi.
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