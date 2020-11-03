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03.11.2020 - 15:05 | | AA

Enkaz çalışmalarında kurtarma ekibinden Türk bayrağı hassasiyeti

İzmir'de arama kurtarma çalışması devam eden Rıza Bey Apartmanı'nda bulunan Türk bayrağı, ekipler tarafından özenle çalışma alanı dışına taşındı.

Enkaz çalışmalarında kurtarma ekibinden Türk bayrağı hassasiyeti

İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin 91 saat sonra sağ olarak çıkardığı Ayda Gezgin’in de bulunduğu Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Arama kurtarma ekipleri, zaman zaman sismik dinleme yaparak canlı izi bulmaya çalışıyor.

Bu sırada enkaz içinde bulunan 3 kedi de kurtarıldı. Bölgeden molozların temizlenmesine de çalışan ekiplerin, yerde buldukları Türk bayrağını temizleyerek enkaz alanı dışına çıkarması da kameralara yansıdı.

AK Parti'den 18. yıl videosuKuruluşunun ikinci yılında Genel Başkan Erdoğan'ın aday olamadığı seçimlerde iktidarı yakalayan AK Parti, iktidardaki 18'inci yılını doldurdu. Öte yandan AK Parti'nin iktidara gelişinin 18. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
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