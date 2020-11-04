Enkaz selfie’si!

Enkaz alanına gelen İzmir’in farklı ilçelerinden vatandaşlar alanda bolca fotoğraf çektirip, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Meraklı gözlerle enkazı izleyen ve enkaz çevresinde biriken kalabalığı güvenlik güçleri zaman zaman uyarsa da değişen bir şey olmadığı görüldü.

‘Oğlum merak etti’

Torbalı’dan enkaz alanına gelen Gürhan Oyan “Bugün izinliydim evde kalmak yerine çıkıp geldim. Burayı da merak ettim, gelip gözlerimle görmek istedim” dedi.

Enkaz alanına İzmir Çiğili’de gelen 64 yaşındaki Gülbeyaz Güler ve eşi Bayram Güler de, merak ettikleri için alan geldikleri söyledi. Gülbeyaz Güler, “3 gündür televizyonda seyrediyorduk. Gördük şimdi geri dönüyoruz” diye konuştu.

Çiğili’den enkazı merak edip gelenlerden biri de, Filiz Yeşil ve 11 yaşındaki oğluydu. Anne-oğul Rıza Bey Apartmanı’nın önüne gelip fotoğraf çekti. Yeşil, “Oğlum merak edince gelip görmek istedik. Fotoğrafı yakınlarımıza atmak için çektik” dedi.

‘Acıya saygıları yok’

Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma görevlilerinin ‘sessiz olun, telefonları kapatın’ uyarısına rağmen biri o ensada telefonla görüntüsü alması enkaz başında bekleyen acılı ailelerin tepkisine neden oldu. Bunun üzerine güvenlik görevlileri şahsı alandan uzaklaştırdı. Enkaz altında yeğeni Aslı Taner’in olduğunu söyleyen Tülay Güler de “İnsanların Instagram ve Facebook merakı yüzünden enkazın başına yaklaşamıyoruz. Acıya saygıları yok” diye isyan etti.