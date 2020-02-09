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09.02.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KAM İstanbul

Enkazda 3 saatlik inceleme

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda üç kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası ABD’den gelen uzman ekip enkazı inceledi.

Enkazda 3 saatlik inceleme

ABD sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan 11 kişilik heyet, kazada üç parçaya bölünen uçakta imalat hatası olup olmadığını inceledi. Üç saat süren incelemenin ardından enkazın bulunduğu alandan ayrılan ekibin kazaya ilişkin ön raporunun yaklaşık bir ay içinde hazır olacağı öğrenildi.

Enkazda 3 saatlik inceleme



İncelemesinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları başladı. İlk olarak uçağın kuyruğu kesilerek vinçle enkazdan ayrıldı. Uçağın gövdesi ise üç ayrı parçaya ayrıldıktan sonra TIR’lara yüklenerek hangara götürüldü.

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