03.11.2020 - 07:00 | | ÇİĞDEM YILMAZ İzmir
Enkazda bir sevinç bir hüzün
İzmir depreminde çöken Emrah Apartmanı’nın enkazında kalanlar arasında İdil ve İpek Şirin kardeşler de vardı. Umutların tükenmeye başladığı anlarda iki kız kardeşten 14 yaşındaki İdil’in, depremden 58 saat sonra kurtarılması büyük bir sevinç yaratırken, kardeşi 9 yaşındaki İpek’in hayatını kaybettiğinin anlaşılması bu sevinci gölgeledi. Kardeşlere ulaşan ekip de Manisa Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye ekibi oldu.
ÇİĞDEM YILMAZ İzmir
O ekipte yer alan itfaiye eri Hasan Alaca o anları şöyle anlattı : “Enkazın altındaki elbise dolabını kaldırınca bir çift göz gördüm. Başta emin olamadım yaşayıp yaşamadığından. Feneri gözlerine tutunca gözlerini kırptı. Bilinci yerindeydi. Nasıl olduğunu sorduğumda ayağının çok ağrıdığını söyledi. Koltuğun arasına sıkışmıştı. ‘Yalnız mısın?’ diye sorduğumda ise kardeşiyle olduğunu ancak kardeşinin bugün sesinin çıkmadığını söyledi. ‘Kardeşim ölmüş olabilir sürekli konuşuyorduk bugün hiç konuşmadı’ dedi. Kendisini yaralı çıkarttık. Daha sonra da kardeşini çıkarttık ancak yaşamıyordu.”
İkizlerden acı haber
Öte yandan enkazdan ikizler Çınar ve Sayla Akgündüz (16) ile üniversiteli Seda Dinçer’in (20) cenazesi çıkarıldı.