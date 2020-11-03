Enkazda bir sevinç bir hüzün

O ekipte yer alan itfaiye eri Hasan Alaca o anları şöyle anlattı : “Enkazın altındaki elbise dolabını kaldırınca bir çift göz gördüm. Başta emin olamadım yaşayıp yaşamadığından. Feneri gözlerine tutunca gözlerini kırptı. Bilinci yerindeydi. Nasıl olduğunu sorduğumda ayağının çok ağrıdığını söyledi. Koltuğun arasına sıkışmıştı. ‘Yalnız mısın?’ diye sorduğumda ise kardeşiyle olduğunu ancak kardeşinin bugün sesinin çıkmadığını söyledi. ‘Kardeşim ölmüş olabilir sürekli konuşuyorduk bugün hiç konuşmadı’ dedi. Kendisini yaralı çıkarttık. Daha sonra da kardeşini çıkarttık ancak yaşamıyordu.”

İkizlerden acı haber

Öte yandan enkazdan ikizler Çınar ve Sayla Akgündüz (16) ile üniversiteli Seda Dinçer’in (20) cenazesi çıkarıldı.